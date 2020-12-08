الجيش الإثيوبي يعثر على نفق داخل مكتب رئيس إقليم تجراي

الثلاثاء 8 ديسمبر 2020

أعلن الجيش الإثيوبي، اليوم الثلاثاء، عثوره على نفق تحت الأرض داخل مقر مكتب حاكم إقليم تجراي، الملاحق، دبراصيون جبراميكائيل.



والنفق الذي عرضه التلفزيون الرسمي، يمتد لـ300 متر من داخل مقر مكتب رئيس جبهة تحرير تجراي، من الناحية الخلفية.

ويعتقد أن النفق الخرساني وفقا "العين الإخبارية" انه تم بناؤه من أجل الهروب والخروج الآمن في حال دخول الجيش الإثيوبي لمدينة مقلي.

ونقل التلفزيون الرسمي عن قائد الوحدة العسكرية التي سيطرت على مقر مكتب رئيس إقليم تجراي، أن الأخير وقادة الجبهة كانوا يقدمون التوجيهات لمليشياتهم من داخل هذا النفق الخرساني.

وذكر قائد الوحدة العسكرية أن قيادات جبهة تجراي هربوا باستخدام هذا النفق، بعد دخول قوات الجيش لمدينة مقلي عاصمة الإقليم .

والأسبوع الماضي، أعلن الجيش الإثيوبي سيطرته على مقلي، بعد أسابيع من المعارك مع قوات جبهة تحرير تجراي.

وتلاحق الحكومة الفيدرالية الإثيوبية متمردي الجبهة ضمن إجراءات إنفاذ القانون في الإقليم.