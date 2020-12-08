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إصابات كورونا في العالم تتجاوز 66.82 مليون والوفيات مليون و537967

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متابعات_ السعودية نيوز 0 تبليغ

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الثلاثاء 8 ديسمبر 2020

أظهر إحصاء لرويترز أن أكثر من 66.82 مليون نسمة أصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى مليون و537967.

 

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر  2019.

 

وفيما يلي قائمة بالدول العشر الأكبر من حيث عدد الإصابات:

 

الدول والمناطق              إجمالي الوفيات              عدد الإصابات المؤكدة

 

الولايات المتحدة                282253                              14730092

 

 الهند                                140573                             9677203

 

البرازيل                            176941                             6603540

 

روسيا                              43597                               2488912

 

فرنسا                             55155                               2292497

 

إيطاليا                           60606                               1742557

 

المملكة المتحدة             61434                              1737960

 

إسبانيا                          46252                               1684647

 

الأرجنتين                      39770                               1463110

 

كولومبيا                     37808                               1371103

 

وفيما يلي قائمة بأكثر الدول العربية من حيث عدد الإصابات وترتيبها في القائمة الإجمالية:

 

الدول وترتيبها              عدد الوفيات          عدد الإصابات

 

21 - العراق                    12432                  564200

 

30 - المغرب                   6245                  379657

 

31 -                5965                  358713

 

38 - الأردن                    3056                  240981

 

43 - الإمارات                 592                    176429

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