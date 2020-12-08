تغريدات حاكم دبي تتصدر تويتر في 2020

الثلاثاء 8 ديسمبر 2020

تصدرت تغريدات الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، قائمة التغريدات الأكثر تفاعلاً في دولة الإمارات العربية المتحدة خلال العام 2020 ، وذلك وفق التقرير السنوي لموقع التواصل الاجتماعي العالمي تويتر.



وكشف تقرير «تويتر» للعام 2020 والصادر تحت وسم #حدث_في_2020، أهم التغريدات التي نشرها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، على حسابه الرسمي، والتي كانت لها أصداء واسعة من التفاعل والاعجاب من قبل رواد موقع التواصل تويتر.

وفي نهاية كل عام، يسلط تويتر الضوء على أبرز المحادثات التي شهدتها المنصة على مدار العام.

وفي العام 2020، وبعد استخلاص البيانات، كشف تويتر عن أن الموضوعات المرتبطة بالحكومة كانت من ضمن أكبر المحادثات في دولة الإمارات، والتي تصدرها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، @HHShkMohd.

وخلال هذا العام المضطرب، استحوذت تغريدات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم@HHShkMohd على تفاعل كبير في دولة الإمارات طوال عام 2020.

وكانت التغريدة الأكثر إعجاباً هذا العام هي مشاركة سموه دعواته وتعازيه للشعب اللبناني، بعد انفجار بيروت.