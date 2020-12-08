تعرف على مستجدات فيروس كورونا في اليمن خلال الساعات الماضية

الثلاثاء 8 ديسمبر 2020

أعلنت السلطات الصحية في اليمن، تسجيل تسع حالات يشتبه إصابتها بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الماضية، غالبيتها في محافظة عدن.



وذكرت المتحدثة باسم اللجنة الوطنية العليا لمواجهة وباء كورونا إشراق السباعي -في بيان مقتضب- أن اللجنة سجلت ست حالات اشتباه في الوباء في عدن، وحالتين في مأرب وحالة اشتباه واحدة في تعز.

ولم تسجل اللجنة أي حالة وفاة أو إصابة جديدة بالوباء خلال الساعات الماضية.

وبهذا بلغ إجمالي حالات الاشتباه وفق إحصائيات اللجنة 6.872 فيما الحالات المؤكدة 2.078 منها 606 وفاة و1.382 حالة تماثلت للشفاء