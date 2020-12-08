شكرا لقرائتكم خبر عن جبل إيفرست يرتفع إلى حوالي 8849 مترا والان نبدء بالتفاصيل

كشف وزير الخارجية الصيني وانج يي، في إعلان مشترك مع نيبال اليوم الثلاثاء، أن الارتفاع الذي تم قياسه حديثا لجبل إيفرست هو 8848 مترا و86 سنتيمترا.

ويعتمد الارتفاع الجديد المتفق عليه على قياسات أجرتها الدولتان. وأرسلت نيبال فريقا من المساحين إلى قمة الجبل في مايو 2019، بينما أرسلت الصين فريقا في وقت سابق هذا العام.

يشار إلى أن هذه كانت المرة الأولى التي تجري فيها نيبال مثل هذا القياس بشكل مستقل.

ومن المتوقع أن يضع الارتفاع الجديد حدا للجدل الدائر حول الارتفاع الدقيق لأعلى قمة جبلية في العالم.