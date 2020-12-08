شكرا لقرائتكم خبر عن 889 إصابة جديدة بكورونا في ليبيا والان نبدء بالتفاصيل

أعلن المركز الوطني الليبي لمكافحة الأمراض عن تسجيل 889 إصابة بفيروس كورونا في ليبيا ، و457 حالة شفاء و12 حالة وفاة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية . وقال المركز في بيان له اليوم بذلك يرتفع إجمالي الإصابات في عموم ليبيا منذ ظهور المرض في البلاد، إلى 87986 إصابة، منها 28894 حالة نشطة، و57837 متعافيا، و1255 حالة وفاة.

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