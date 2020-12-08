لهذه الأسباب عليك استبدال الماسكارا كل ثلاثة أشهر

وهناك العديد من الأخطاء التي تقوم بها بعض النساء في التعامل مع الماسكرا، كتركها على الرموش حتى اليوم التالي، وعدم إزالة الماسكرا المضادة للماء جيداً من الرموش، مما يسبب تقصف الرموش وسقوطها.

وإذا كنتِ تطبقين الماسكارا بشكل غير يومي، فمن الأفضل أن تقومي باستبدالها كل ستة أشهر على الأكثر، ولكن إذا كنتِ تستخدمينها بشكل يومي، ففي هذه الحالة تكون أقصى صلاحية لها هي ثلاثة أشهر، إذ يجب أن تستبدلي بها أخرى جديدة.



وعليكِ اختيار نوع جيد من الماسكرا، وعدم اللجوء إلى الماركات الرخيصة غير المضمونة أو مجهولة المصدر، ولكن تأكدي دائماً من مدة صلاحية الماسكارا قبل استخدامها؛ لأن هناك الكثير من الأضرار التي ستقع على عينيكِ في حال استخدام الماسكرا منتهية الصلاحية.

وفي السطور التالية، ستعرفين بشكل أكثر تفصيلاً، أهمية استبدال الماسكرا كل ثلاثة أشهر.