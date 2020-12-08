اعلنت امانة مجلس الوزراء، الثلاثاء، عن تعطيل الدوام الرسمي الخميس المقبل. وقالت الأمانة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه انه "تقرر تعطيل الدوام الرسمي ليوم الخميس الموافق ٢٠٢٠/١٢/١٠". واضافت ان "ذلك جاء لمناسبة الذكرى الثالثة لتحرير أرض العراق من عصابات تنظيم داعش الإرهابي (يوم النصر)".



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