'أديداس' تعرض حذاء رياضيا بمليون دولار... فيديو

وتم تصميم هذا الحذاء من أحذية "زد إكس 8000" التي طرحتها "أديداس" للبيع ولقيت إقبالا كبيرا، وقام الحرفيون من "ميسن" بتلوين الحذاء، ثم لصقوا بعد ذلك على الحذاء قطعا خزفية مزينة أيضا.
كما أن هذا الحذاء الرياضي غير مخصص للاستخدام الفعلي، ولا يمكن بالتالي انتعاله.
يذكر بأن حذاء "إير جوردان 1" من شركة "نايكي" قد بيع مقابل 615 ألف دولار خلال مزاد نظمته دار "كريستيز" في منتصف آب/ أغسطس، كأغلى حذاء رياضي يتم بيعه.
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