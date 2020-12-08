رغم وفاته.. كريم سلمان 'يحضر' مباراة الكرخ ونفط ميسان (صورة)

رياضة 2020-12-08 | 13:04 1,785 مشاهدة تواجد اسم المدرب الراحل كريم سلمان، ضمن الكادر التدريبي لنادي الكرخ في مباراة نفط ميسان بدوري الكرة الممتاز. ويتواجه الفريقان الان على ملعب ميسان لحساب مباريات الاسبوع السابع من الدوري الممتاز بكرة القدم. وبادرت ادارة نادي الكرخ والكادر التدريبي بوضع صورة ومعطف المدرب كريم سلمان على احدى المقاعد الخاصة بالكادر التدريبي.



وتوفي سلمان بسبب مضاعفات اصابته بفيروس وتوفي سلمان بسبب مضاعفات اصابته بفيروس كورونا يوم الخميس الماضي. » انضم إلى "قناة السومرية" على يوتيوب الآن، أنقر هنا

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