نشيد الابطال يُعزف مجدداً.. تعرف على المواعيد والقنوات الناقلة

وتُلعب عدة مباريات في دوري أبطال أوروبا في الجولة السادسة أبرزها مباراة برشلونة ويوفنتوس التي تقام على ملعب الكامب نو. ويتواجد برشلونة في صدارة ترتيب المجموعة السابعة برصيد 15 نقطة، فيما يأتي يوفنتوس في الوصافة برصيد 12 نقطة.



مواعيد مباريات اليوم بدوري الابطال

بوروسيا دورتموند ضد زينيت سانت بطرسبرغ وتُذاع المباراة على قناة beIN Sports HD 2. مواعيد مباريات اليوم بدوري الابطالبوروسيا دورتموند ضد زينيت سانت بطرسبرغ وتُذاع المباراة على قناة beIN Sports HD 2. لاتسيو ضد كلوب بروج وتُذاع المباراة على قناة beIN Sports HD 1. وتنطلق المباراتان في تمام 8:55 مساءً بتوقيت بغداد. تشيلسي ضد كراسنودار وتُذاع المباراة على قناة beIN Sports HD 6. رين ضد إشبيلية وتُذاع المباراة على قناة beIN Sports HD 3. برشلونة ضد يوفنتوس وتُذاع المباراة على قناة beIN Sports HD 2.



دينامو كييف ضد فرينكفاروزي وتُذاع المباراة على قناة beIN Sports HD 5. دينامو كييف ضد فرينكفاروزي وتُذاع المباراة على قناة beIN Sports HD 5. باريس سان جيرمان ضد إسطنبول باشاك شهير وتُذاع المباراة على قناة beIN Sports HD 1. مانشستر يوناتيد ضد لايبزيج وتُذاع المباراة على قناة beIN Sports HD 4. وتنطلق جميع المباريات المذكورة في تمام 11 مساءً بتوقيت بغداد.

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