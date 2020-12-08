جو بايدن يختار جنرال متقاعد من أصول إفريقية وزيراً للدفاع

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 8 ديسمبر 2020

متابعات_ الخليج 365

اختار الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، الجنرال المتقاعد لويد أوستن من أصول إفريقية (67) عاماً وزيراً للدفاع في إدارته المقبلة.



وافادت وسائل إعلام أمريكية أن جو بايدن اختار لمنصب وزير الدفاع الجنرال المتقاعد من أصول أفريقية لويد أوستن، الذي قاد القوات الأمريكية لدخول بغداد عام 2003، وترأس القيادة المركزية (سنتكوم).

وقد يعلن بايدن ،اليوم الثلاثاء، رسمياً عن اسمه، وفق ما قالت مجلة "بوليتيكو" التي كانت أول من كشف عن هذه التسمية التي أكدتها لاحقاً كل من صحيفة "نيويورك تايمز" وقناة "أي بي سي"، لكن فريق بايدن يلتزم الصمت حتى الآن.

وعمل بايدن مع الجنرال أوستن في عهد باراك أوباما، حينما أشرف على تنفيذ قرار الرئيس السابق سحب 50 ألف عسكري أمريكي من العراق في عام 2011. وإذا وافق الكونغرس على تعيينه، سيكون أول أمريكي من أصول أفريقية يقود الجيش الأمريكي.

وتولى أوستن قيادة القوات الأميركية في الشرق الأوسط بين عامي 2013 و2016، خلفاً لجيم ماتيس الذي كان وزير الدفاع السابق في عهد ترامب بين عامي 2017 و2019.

وأكد بايدن الذي يتولى مهامه في 20 يناير، الاثنين لصحافيين، أنه سيكشف الجمعة عن اسم مرشحه لوزارة الدفاع.

وسيحتاج تعيين لويد أوستن موافقة البرلمان (الكونغرس)، إذ لم تمرّ سبع سنوات على تقاعده.