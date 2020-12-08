آبي أحمد وجوتيريس يبحثان إيصال المساعدات لسكان تجراي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 8 ديسمبر 2020

متابعات_ الخليج 365

بحث الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريس، ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، الوضع الراهن في إقليم تجراي.



وجاء في بيان صادر عن المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، أن الأخير أجرى اتصالات هاتفية مع كل من آبي أحمد، وممثلي المنظمة الدولية على الأرض في إثيوبيا.

وتناولت المباحثات الهاتفية، الوضع الحالي في إقليم تجراي، وإمكانية إيصال المساعدات الإنسانية للمحتاجين والنازحين هناك.

والأسبوع الماضي، أعلنت أديس أبابا، انتهاء المعارك بين الحكومة الفيدرالية وقوات الجبهة الشعبية لتحرير تجراي، بعد سيطرة الأولى على عاصمة الإقليم مقلي، وفرار قادة الجبهة إلى التلال.

وتسبب القتال في تجراي، بنزوح الآلاف من سكان الإقليم إلى الحدود مع السودان المثقل هو الآخر بأعباء اقتصادية.

ومرارا، أكدت حكومة آبي أحمد، أن حماية المواطنين وأمنهم هي أولوية قصوى لديها، مع تعهدها بتقديم قادة الجبهة للعدالة.

وفي كلمة له أمام البرلمان، اتهم رئيس الوزراء الإثيوبي، الجبهة الشعبية لتحرير تجراي، بالخيانة.