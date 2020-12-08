خلال 3 شهور.. القوات المسلحة تضبط 1448 شخصًا ومقتل تكفيريين بالعمليات العسكرية

عددًا من المداهمات نفذتها القوات المسلحة المصرية، منذ بداية سبتمبر حتى 8 ديسمبر 2020، للقضاء على البؤر الإرهابية وإحباط مخططاتهم الخبيثة على مصر والمصريين، حققت خلالها العديد من النجاحات، واستشهد وأصيب على إثرها ضابطان و4 ضباط صف وجندي.

ونستعرض جهود القوات المسلحة لمكافحة الإرهاب في الفترة من “1 سبتمبر إلى 8 ديسمبر:

– رصد وتتبع وتدمير 437 وكرًا وملجأ ومخزنًا للمواد المتفجرة تستخدمها العناصر التكفيرية كملاجئ لها.

– مقتل 25 فردًا تكفيريًا شديدي الخطورة.

– استهداف وتدمير 6 عربات دفع رباعي مفخخة.

– مقتل 15 فردًا تكفيريًا شديدي الخطورة، خلال تنفيذ عمليات نوعية.

– اكتشاف وتدمير خنادق مواصلات لمراقبة القوات.

– ضبط 3 بندقية آلية، وبندقية قناصة، و7 خزنة ونضارة ميدان، وجهازة لاسلكي تستخدمه العناصر الإرهابية وعددًا من الهواتف المحمولة وجوازات السفر.

– اكتشاف وتدمير 159 عبوة ناسفة على المحاور والطرق الرئيسية.

– تدمير 32 دراجة بخارية تستخدمها العناصر التكفيرية.

القوات المسلحة: القبض على 12 فردًا تكفيريًا خلال مداهمة الأوكار الإرهابية بسيناء

القوات الجوية

-كما نجحت القوات الجوية بالتنسيق مع “حرس الحدود” في توجيه ضربة استباقية للعناصر الإرهابية التي جاءت نتائجها كالتالي:

– تم تدمير 21 عرفة دفع رباعي محملة بالأسلحة والذحائر، أثناء محاولاتها اختراق الحدود الغربية.

جهود حرس الحدود

فيما كثفت قوات حرس الحدود من الإجراءات الأمنية على كافة المعابر الحدودية، ما أسفر عن:

– ضبط 149 ألف قطعة من البضائع غير خالصة الرسوم الجمركية.

– ضبط عدد 7 بندقية مختلفة الأعيرة و160 خزنة أنواع مختلفة، وكمية من الزخائر.

– القبض على 1448 فردًا حاولوا التسلل خارج البلاد كهجرة غير شرعية.

– ضبط 39 عربة دفعة رباعي أثناء محاولة اختراق الحدود.

– تدمير 5 أنفاق.

– القضاء على 56 مزرعة بانجو بإجمالي 66 فدانًا.

– القضاء على 90 مزرعة لنبات الهيدرو المخدر، بإجمالي 101 فدان.

الشهادة والإصابات

نتيجة لتلك العمليات وهذه الجهود، نال شرف الشهادة والإصابة ضابطان، و4 ضباط صفٍ وجندي، أثناء الاشتباك وتطهير البؤر الإرهابية.