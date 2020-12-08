المركزي: أرصدة البنوك المصرية بالخارج تقفز بنسبة 90% في 7 أشهر

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- وكالات:

كشف مصدر مسئول بالبنك المركزي المصري لوكالة أنباء الشرق الأوسط (أ ش أ) عن أن أرصدة واحتياطيات البنوك المصرية في الخارج قفزت من 10.2 مليار دولار في أبريل الماضي إلى 19.2 مليار دولار بنهاية نوفمبر الماضي.

وقال المصدر إن أرصدة البنوك المصرية في الخارج قفزت خلال الفترة بنسبة تصل إلى 90% بما يعادل 9 مليارات دولار وذلك بخلاف أرصدة الاحتياطات الدولية من النقد الأجنبي، رغم تداعيات فيروس كورونا.

ونقلت الوكالة عن هيثم عادل رئيس قطاع الخزانة وأسواق المال ببنك التنمية الصناعية، قوله إن هذه القفزة في حجم أرصدة البنوك المصرية بالدولار بالخارج تعكس حسن إدارة القائمين على القطاع المصرفي المصري، والرؤية الاستباقية الجيدة التي اتخذها البنك المركزي لتجنيب القطاع المصرفي تداعيات أزمة كورونا الحالية.

وأضاف عادل أن أرصدة واحتياطات البنوك المصرية بالدولار في الخارج عادت لمعدلاتها القياسية السابقة، رغم الأوضاع الحالية سواء محليا أو عالميا.

وأوضح أن ذلك يعكس نجاح السياسة النقدية ويعد من ثمار النتائج الإيجابية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي الذي طبقته مصر خلال السنوات الماضية.