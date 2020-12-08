3.8 مليار دولار إجمالي صادرات المنطقة الحرة بالإسكندرية خلال 2020

محمد اسماعيل - القاهرة - الإسكندرية– محمد عامر:

قال أحمد الشال، رئيس الإدارة المركزية للمنطقة الحرة بالإسكندرية، إن إجمالي صادرات المشروعات بالمنطقة الحرة بلغ 3.8 مليار دولار حتى نهاية شهر نوفمبر 2020.

جاء ذلك خلال اجتماع مجلس إدارة المنطقة الحرة العامة بالعامرية في الإسكندرية، اليوم الثلاثاء، برئاسة اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، للوقوف على النشاط الاستثماري للهيئة العامة للاستثمار.

وأوضح رئيس الإدارة المركزية، أن المنطقة الحرة تضم 402 مشروعات، ومصنعًا عامًا وخاصًا بإجمالي رؤوس أموال تقدر بنحو 4.7 مليون دولار، مشيرًا إلى أن عدد العمالة المصرية التي توفرها المشروعات بالمنطقة تبلغ 50 ألف و404 عمال.

وقال اللواء محمد الشريف، إن المحافظة تعمل على تشجيع المناخ الاستثماري، وضخ العديد من المشروعات الاستثمارية، لافتًا إلى ضرورة توفير فرص عمل جيدة لآلاف الشباب من جميع المؤهلات وفي كافة المجالات.

وأكد الشريف، أن المحافظة على أتم الاستعداد، لتقديم الدعم إلى المنطقة الحرة، مشيرًا إلى حرص الدولة على مساعدة الشباب بتوفير فرص عمل لهم، للإسهام في تحقيق التنمية المطلوبة ورفع مستوى معيشة العديد من الأسر المصرية.

واستمع المحافظ خلال الاجتماع إلى عرض تقديمي من الهيئة العامة للاستثمار بالمنطقة الحرة، فضلًا عن مناقشة جدول أعمال الجلسة وأهم المشروعات الجديدة والتكاليف الاستثمارية لها.

ناقش الاجتماع مؤشرات أداء الشركات وخطط العمل المستقبلية لها، وأهم المشاكل التي تعوق عملهم ووضع العمالة، وذلك في إطار دفع عجلة التنمية للاستثمارات ما يعمل على انعاش الاقتصاد المصري.

يذكر أن المنطقة الحرة العامة بالإسكندرية أنشئت بموجب القرار الجمهوري رقم ١٧٧ لسنة ١٩٧٦ على مساحة ١٣٥٣ فدانًا، ٦٨٪ منها تشمل نشاط التصنيع والتخزين والخدمات المخصصة للمشروعات.

وتشمل ٣٢٪ من مساحة المنطقة الخدمات والمرافق العامة، والمساحات الخضراء، والطرق الداخلية، إلى جانب شبكات للمياه، والكهرباء والغاز الطبيعي، والتليفونات، والصرف الصحي والصناعي.