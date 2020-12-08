النظام الإيراني يخنق أصوات معارضيه… الإعدام لمدير قناة “آمد نيوز”!

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 8 ديسمبر 2020 01:13 مساءً - منذ ساعتين

آخر تحديث: 8 - ديسمبر - 2020 11:31 صباحًا

أكد المتحدث باسم القضاء الإيراني، غلام حسين إسماعيلي، اليوم الثلاثاء، أن المحكمة العليا الإيرانية أيدت حكم الإعدام الصادر بحق الصحفي المعارض، روح الله زم.

وحكمت السلطات القضائية على مدير قناة “آمد نيوز” على “تلغرام”، بتهمة “تأجيج الاضطرابات المناهضة للحكومة في 2017 على وسائل التواصل الاجتماعي”، وذلك بعد استدراجه من فرنسا، وإلقاء القبض عليه في العراق العام الماضي.

وقال المتحدث باسم القضاء، خلال مؤتمر صحفي بث على الهواء مباشرة على موقع للقضاء على الإنترنت: “نعم، المحكمة العليا أيدت الحكم الذي أصدرته محكمة الثورة في هذه القضية”.

يعدم المئات من المواطنين في إيران كل عام بذريعة اتهامات مختلفة توجه لهم من جانب السلطة القضائية في البلاد.

ويقول نشطاء حقوق الإنسان إن عدد عمليات الإعدام قد يكون أعلى من التقديرات والإحصاءات الصادرة، لأن الحصيلة الرسمية لعمليات الإعدام في البلاد لا يعلن عنها القضاء الإيراني.