مذكرة: التحرش الجنسي هو العنف الرئيسي الممارس ضد المرأة في الأماكن العامة

أفادت المندوبية السامية للتخطيط، أن التحرش الجنسي هو العنف الرئيسي الممارس ضد المرأة في الأماكن العامة.

وذكرت المندوبية، في مذكرة لها حول العنف ضد النساء والفتيات أصدرتها في سياق البحث الوطني حول العنف ضد النساء والرجال في 2019، أن من بين 12,6 في المائة من النساء اللواتي تعرضن للعنف في الأماكن العامة خلال الإثني عشر شهرا الماضية، كان 7,7 في المائة منهن ضحايا للعنف الجنسي، مقابل 4,9 في المائة كن ضحايا للعنف النفسي و3 في المائة للعنف الجسدي.

وأضافت أن النساء الحضريات هن الأكثر عرضة للعنف بمختلف أشكاله، إذ يبلغ معدل انتشار العنف بالوسط الحضري 15,6 في المائة، أي ضعف النسبة المسجلة في الوسط القروي (7,1 في المائة).

كما أن 9,5 في المائة من النساء الحضريات كن ضحايا للعنف الجنسي، مقابل 4,2 في المائة بالوسط القروي، فيما تعرضت 3,8 في المائة من النساء الحضريات للعنف الجسدي (1,5 في المائة بالوسط القروي)، و6,2 في المائة منهن عانين من العنف النفسي (2,6 في المائة بالوسط القروي).

وحسب المندوبية، فإن العنف الجسدي و/ أو الجنسي معا قد خلفا 12,2 في المائة من الضحايا الحضريات مقابل 5,3 في المائة بالوسط القروي.

وأشارت، ضمن المذكرة ذاتها، إلى أن العنف الجنسي في الفضاء العام يمثل وحده 50 في المائة من جميع حالات العنف الجنسي التي تتعرض لها النساء، بغض النظر عن فضاءات العنف، و81 في المائة من العنف الجنسي الذي تتعرض له في الفضاءات غير الفضاء الزوجي.

ولفتت المذكرة إلى أن العنف، وكيفما كان شكله، يؤثر بالخصوص على الفتيات والشابات من 15 إلى 24 سنة (22 في المائة)، والعازبات (27 في المائة)، والتلميذات والطالبات (36,5 في المائة)، والنساء ذوات التعليم العالي (23 في المائة)، والعاملات (23 في المائة).

ويأتي إنجاز هذا البحث الوطني في سياق الجهود المبذولة من أجل إنتاج إحصاءات حساسة للنوع الاجتماعي ونشرها واستخدامها من أجل دعم السياسات العامة، وكذا للمساهمة في جهود المغرب في رصد أهداف التنمية المستدامة لخطة عام 2030، وخاصة أهداف التنمية المستدامة 5 و11 و 16 .

وقد أجري البحث، بدعم من هيئة الأمم المتحدة للمرأة، في الفترة ما بين فبراير ويوليوز 2019، وغطى كامل التراب الوطني، مستندا إلى المقابلة المباشرة، من خلال جمع معطيات من عينة ضمت 12 ألف فتاة وامرأة و ثلاثة آلاف ولد ورجل، تتراوح أعمارهم بين 15 و74 سنة، ويمثلون مختلف الطبقات الاجتماعية والجهات في البلاد.

وكان الهدف من إنجاز هذا البحث هو تقدير التكلفة الاجتماعية، لا سيما على أبناء الضحايا، والتكلفة الاقتصادية المرتبطة بآثاره المباشرة أو غير المباشرة على الأفراد والأسر وكذلك على المجتمع.