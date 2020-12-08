بريطانيا تطلق اليوم عملية تلقيح كبار السن ضد كورونا..وامرأة عمرها 90 أول من يتلقى لقاح “فايزر” في العالم

بدأت بريطانيا، صباح اليوم الثلاثاء، إعطاء لقاح فايزر بايونتيك المضاد لكوفيد-19 للأشخاص الأكثر ضعفا، لتصبح بذلك أول دولة غربية تنشر برنامج تلقيح واسع النطاق ضد فيروس كورونا المستجد، وفق ما أفادت وسائل إعلام بريطانية.

وأصبحت مارغاريت كينان، البالغة تسعين عاما في مستشفى في كوفنتري في وسط انكلترا، أول شخص في العالم يتلقى اللقاح الذي طوره تحالف المختبرين الأميركي والألماني بعد قرابة أسبوع من إعطاء السلطات البريطانية ضوءها الأخضر لتوزيعه في البلد الأكثر تضررا في أوروبا مع قرابة 61500 وفاة.

وذكرت صحيفة “ميل أون صنداي” أن الملكة، البالغة من العمر 94 سنة، وزوجها الأمير فيليب، سيتم تطعيمهما على أساس الأولوية، نظرا إلى سنيهما، وليس بموجب معاملة تفضيلية.

ووفقا للصحيفة نفسها، فإن ملكة إنجلترا، وزوجها، الأكبر سنا في العائلة المالكة، سيتلقّيان التطعيم المذكور بشكل علني، من أجل “تشجيع أكبر عدد ممكن من الناس على تلقّيه”، بينما تخشى السلطات من أنّ النشطاء المناهضين للّقاح سيُثيرون الشكوك حوله بين السكّان.

وتصدرت بريطانيا السباق العالمي لبدء برنامج التطعيم الجماعي الأكثر أهمية في التاريخ، حيث أعطت الموافقة على الاستخدام الطارئ للقاح الذي طورته شركتا “فايزر”، و”بيونتك” الأسبوع الماضي.

وفي المجمل، طلبت بريطانيا 40 مليون جرعة، وهو ما يكفي لتطعيم 20 مليون نسمة في الدولة، التي يبلغ عدد سكانها 67 مليون نسمة، ومن المتوقع توافر نحو 800 ألف جرعة، خلال الأسبوع الأول.