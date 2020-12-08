الصين تسجل 12 إصابة جديدة بكورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 8 ديسمبر 2020

متابعات_ الخليج 365

قالت اللجنة الوطنية للصحة في الصين اليوم الثلاثاء إن البر الرئيسي سجل 12 إصابة جديدة بكوفيد-19 أمس، نزولا من 15 إصابة في اليوم السابق.



وأضافت اللجنة في بيان أن 10 من تلك الحالات الجديدة جاءت من الخارج.

وذكرت اللجنة أيضا أن الإصابات الجديدة التي لا تظهر عليها أعراض تراجعت إلى خمس إصابات من ست إصابات في اليوم السابق.

ولا تعتبر الصين الحالات بلا أعراض إصابات مؤكدة.

وقالت اللجنة إن العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة في البر الرئيسي بكوفيد-19 يبلغ الآن 86646 حالة بينما لا يزال عدد الوفيات دون تغيير عند 4634.