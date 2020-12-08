جامعة أسيوط المصرية  تكرم المستشار خالد القاضي بعد محاضرة حول مواجهة الشائعات

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 8 ديسمبر 2020

متابعات_ الخليج 365

كرم الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط المصرية ، المستشار الدكتور خالد القاضي رئيس محكمة الاستئناف ، بإهدائه درع الجامعة ، وذلك بعد محاضرته حول مواجهة الشائعات وتزييف الوعي ، بحضور الدكتور شحاتة غريب نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب ، ورئيس برنامج بناء الوعي ، و الدكتورة مها غانم والدكتور أحمد المنشاوي نائبي رئيس الجامعة ، وعدد من العمداء والقيادات الجامعية وأعضاء اللجنة العليا للأنشطة الطلابية وطلاب الجامعة من مختلف الكليات والمعاهد والمراكز البحثية ، وكذلك ضيوف الشرف من القوات المسلحة والشرطة والقضاء والأجهزة الأمنية والرقابية والأوقاف والإعلام والشخصيات العامة.



وقد أشاد القاضي في بداية المحاضرة بجهود الرئيس عبد الفتاح السيسي الدؤوبة في معركة الوعي والثقافة لجميع المواطنين وفي كافة المجالات من أكثر من ست سنوات وقبل أن يتولى حكم البلاد ، ومنها مؤخرا إعلانه عام 2020 للثقافة والوعي ، وهو ما يعكس تجسيدًا لواقع عملى لشواغل المجتمع المصري خلال هذه المرحلة المصيرية الفارقة التي تشهد إعادة بناء الشخصية المصرية دينيًا و اجتماعيًا وفكريًا وثقافيًا ، في ظل ثوابت من القيم والسمو والأخلاق والوطنية ؛ وهي التي تجد جذورها من خلال تاريخ عريق ، وتعايش حاضرًا تنمويًا واعدًا وسباقًا ، وتستشرف كذلك مستقبلا مشرقا وثابًا للأجيال القادمة ، التي يجب أن تتشكل ثقافتها ووعيها على أسس وطنية راسخة.

وأكد القاضي أن الحفاظ على الدولة لا يأتى إلا عن طريق نشر ثقافة وتنمية الوعي القانوني المجتمعي ، لمكافحة التأثير السلبي لوسائل التواصل الاجتماعي في الشباب ، وما تبثه وتنشره من شائعات ومعلومات مغلوطة وأخبار كاذبة ، أدّت بالفعل ، ويمكن أن تؤدي ، إلى جرائم في حق الأوطان والشعوب.

وخاطب القاضي طلاب الجامعات قائلا ؛ نحتاج إلى عقلية انتقائية وفكر يقوم ب ( فلترة ) الأخبار من شوائبها ويفرق بين المعلومات والشائعات ولا يردد كل ما يسمع.. وإنما يعمل عقله وفكره ويتحرى الأخبار الصحيحه من مصادرها الدقيقة من وسائل الإعلام الموثوق بها والصحف المهنية ويحاول أن َيلزم المنصات الصحيحة للأخبار حتى نستطيع الخروج من نفق الأخبار الكاذبة ومستنقع الشائعات المظلم الذي يخيم بسحائبه السوداء سماء بلادنا المحروسة كنانة الله في أرضه ، فلنسعى جميعا لتحقيق ذلك حتى تشرق شمس مجتمع صحي يحيا فيه الجميع بأمان بعيدًا عن شبح الشائعات.

كما طالب القاضي مجالس الجامعات بتخصيص جوائز لأهم ثلاثة أبحاث حول بناء الوعي ، وتخصص لها مكافآت ولو رمزية أو معنوية ، تمنح للفائزين في نهاية العام الجامعي ، كي تعكس تجاوب حقيقي بين الطلاب وجامعاتهم ، وتعزز قيم الولاء والانتماء لمصرنا الغالية .

وفي نهاية الندوة أهدى القاضي جميع الحاضرين نسخة من كتابه " الثورة ودولة القانون " الذي طبعته وزارة الشباب من عام ٢٠١١ ، موضحا أنه يهدي إليهم هذا الكتاب في الذكرى العاشرة لثورة يناير ٢٠١١ ، ومبينا صدوره في قمة أحداث الفوضى العارمة التي عمت مصر حينها ، مطالبا الشباب بالحفاظ على الدولة الوطنية وعدم الانسياق لدعوات التخريب والتدمير ، بل للبناء والتعمير والتطوير .