شكرا لقرائتكم خبر عن «فايزر» تفاجئ الأمريكيين: لا نستطيع توفير كميات كبيرة من لقاح «كورونا» حتى الصيف المقبل والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات :

كشفت صحيفة “واشنطن بوست” الأمريكية، الثلاثاء ، أن شركة “فايزر” للأدوية أبلغت مسؤولين أمريكيين بعدم قدرتها على تأمين كميات كبيرة من اللقاح الذي تطوره مع “بيونتيك” الألمانية، حتى الصيف المقبل.

وأضافت الصحيفة بحسب سكاي نيوز ، أن “هذا التعذر يأتي نظراً إلى أن دولاً أخرى سارعت إلى شراء معظم الكميات التي أنتجتها الشركة أو تلك التي تنوي إنتاجها في الأشهر المقبلة”.

وقالت إن توفير كميات ضخمة إضافية من اللقاح قد يصبح ممكنا في أواخر يونيو أو يوليو 2021 ، وهذا يعني أن الحكومة الأميركية قد لا تكون قادرة على تطبيق برنامجها الصارم لتطعيم غالبية الأميركيين حتى نهاية الربيع وأوائل الصيف.

جدير بالذكر أن الولايات المتحدة أكثر دولة تضرراً من الوباء في العالم، ومع أكثر من 15 مليون مصاب فإنها في حاجة ماسة إلى اللقاح الذي أثبتت التجارب فعاليته.