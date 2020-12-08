شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة أول طيار يخترق حاجز الصوت عن عمر 97 عاما والان نبدء بالتفاصيل

توفي يوم الاثنين عن 97 عاما تشاك ييجر طيار الاختبار الذي اشتهر برباطة جأشه ونقل عالم الطيران إلى حافة الفضاء الخارجي عندما أصبح أول إنسان يخترق حاجز الصوت قبل أكثر من 70 عاما.

وأعلنت زوجته فيكتوريا وفاته في تغريدة على حسابه على تويتر قالت فيها "أبلغكم بأسى عميق أن حب حياتي الجنرال تشاك ييجر توفي قبيل التاسعة مساء. حياة مدهشة عاشها طولا وعرضا أعظم طيار أمريكي. إرث من القوة والمغامرة والوطنية سيظل في الذاكرة إلى الأبد".

انضم ييجر، الذي لم يكن يبدو عليه أنه سيصبح واحدا من أشهر الطيارين في التاريخ، إلى سلاح الجو الأمريكي في 1941 للعمل في صيانة محركات الطائرات لا للطيران بها. بل إنه تقيأ في أول مرة ركب فيها الطائرة.

ونُقل ييجر إلى برنامج الفضاء الأمريكي في بداياته لأنه لم يتخرج من الجامعة لكن قلبه انفطر لأنه لم يصبح رائد فضاء.

وشغف المؤلف توم وولف بذلك الرجل قوي البنية القادم من هاملين في وست فرجينيا حتى أنه جعله شخصية بارزة في كتابه "ذا رايت ستاف" (المقومات الملائمة) الذي نشر في عام 1979 عن الأيام الأولى في برنامج الفضاء.

وقال وولف إن ييجر كان يملك "المقومات الملائمة" التي جعلت منه طيار اختبار أسطوريا غير أن ييجر نفسه قال إن الأمر كان صدفة ورؤية أفضل من رؤية الانسان العادي ومعرفة واسعة بطائراته وإمكانياتها.