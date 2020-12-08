شكرا لقرائتكم خبر عن أمير الكويت يعيد تكليف صباح الخالد بتشكيل الحكومة الجديدة والان نبدء بالتفاصيل

أصدر أمير الكويت نواف الأحمد الجابر الصباح، اليوم ، قراراً بتعيين صباح الخالد رئيسا لمجلس الوزراء وتكليفه باختيار الوزراء. وجاء في الأمر الأميري : بعد الاطلاع على الدستور وعلى أمرنا الصادر بتاريخ 21 ربيع الآخر 1442 هـ، الموافق 6 ديسمبر 2020 م، بقبول استقالة رئيس مجلس الوزراء، وبعد المشاورات التقليدية أمرنا بالآتي: مادة أولى - يعين الشيخ صباح خالد الحمد الصباح رئيساً لمجلس الوزراء، ويكلف بترشيح أعضاء الوزارة الجديدة وعرض أسمائهم علينا لإصدار مرسوم تعيينهم. مادة ثانية - على رئيس مجلس الوزراء تنفيذ أمرنا هذا وإبلاغه إلى مجلس الأمة ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

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