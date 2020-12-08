شكرا لقرائتكم خبر عن إصابات كورونا ترتفع إلى 6ر67 مليون عالمياً والان نبدء بالتفاصيل
وأظهرت أحدث البيانات المتوفرة على موقع جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية، أن إجمالي الإصابات وصل إلى 67 مليونا و591 ألف حالة. كما أظهرت البيانات أن عدد المتعافين تجاوز 5ر43 مليون، بينما تجاوز عدد الوفيات المليون و544 ألفا.
وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وروسيا وفرنسا وإيطاليا والمملكة المتحدة وإسبانيا والأرجنتين وكولومبيا وألمانيا والمكسيك وبولندا وإيران وبيرو.
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