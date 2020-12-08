شكرا لقرائتكم خبر عن إمرأة تسعينية.. أول شخص في العالم يتلقى لقاح فايزر والان نبدء بالتفاصيل

• مارجريت كينان : "أفضل هدية مبكرة لعيد ميلاد"

أصبحت امرأة تبلغ من العمر 90 عامًا من إنيسكيلين ، أيرلندا الشمالية ، أول شخص في العالم يتلقى لقاح فايزر ضد كورونا ، إيذانا ببدء برنامج التطعيم الشامل في المملكة المتحدة.

وقالت مارجريت كينان ، التي ستكمل 91 الأسبوع المقبل ، إنها كانت "أفضل هدية مبكرة لعيد ميلاد". وأضافت : "أشعر بامتياز كبير لكوني أول شخص يتم تطعيمه ضد Covid-19 ، إنها أفضل هدية عيد ميلاد مبكرة يمكن أن أتمنى الحصول عليها لأنها تعني أنه يمكنني أخيرًا أن أتطلع إلى قضاء الوقت مع عائلتي وأصدقائي في العام الجديد. بعد أن كنت بمفردي معظم العام ".

وستقوم المراكز في المملكة المتحدة بتلقيح المواطنين الذين يتجاوزون 80 عامًا وبعض موظفي الصحة والرعاية.