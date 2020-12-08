بالصور.. حريق في الشورجة

أعلنت مديرية الدفاع المدني، الثلاثاء، عن إخماد حريق اندلع داخل مخزن تجاري في منطقة الشورجة وسط بغداد.
وقالت المديرية في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "فرق الدفاع المدني تمكنت من إخماد حادث حريق اندلاع داخل مخزن للأجهزة كهربائية ضمن منطقة الشورجة ساحة الوثبة تحديداً بغضون دقائق معدودة بعد تدخلت فرق اطفاء مركز دفاع الشورجة القريبة من موقع الحادث مباشرة بعد اندلاع الحريق".
وتابعت أن "سبب الحادث كان الإهمال بشروط السلامة والأمان من صاحب المخزن".
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