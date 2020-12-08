بالصور.. حريق في الشورجة

وقالت المديرية في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "فرق الدفاع المدني تمكنت من إخماد حادث حريق اندلاع داخل مخزن للأجهزة كهربائية ضمن منطقة الشورجة ساحة الوثبة تحديداً بغضون دقائق معدودة بعد تدخلت فرق اطفاء مركز دفاع الشورجة القريبة من موقع الحادث مباشرة بعد اندلاع الحريق".

وأضافت: "حيث انهت الحادث بعد ان طوقت النيران وابعدت خطرها عن ما يجاورها من محال تجارية ومخازن دون تسجيل اصابات او خسائر بشرية مع تحجيم الخسائر المادية داخل المخزن".

وتابعت أن "سبب الحادث كان الإهمال بشروط السلامة والأمان من صاحب المخزن".