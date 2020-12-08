القبض على عصابة تتاجر بالعملة الأجنبية المزيفة في كركوك

وقالت الوكالة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "مفارز وكالة الاستخبارات المتمثلة بمديرية استخبارات الجريمة المنظمة كركوك في وزارة الداخلية تمكنت من القاء القبض عصابة مكونة من اربعة متهمين يتاجرون بالعملة المزيفة في مركز محافظة كركوك".وأضافت أن "عملية إلقاء القبض تمت بعد تشكيل فريق مختص بالاشتراك مع مفرزة من جهاز المخابرات الوطني وبالجرم المشهود وبحوزتهم عملة تذكارية فئة (مليون دولار امريكي) عدد اثنين مزيفة اثناء قيامهم بالنصب على المواطنين على ان لهذه العملة قيمة مالية كبيرة".

وأشارت وكالة الاستخبارات، إلى أنه "تم ايداعهم التوقيف لاستكمال التحقيق واتخاذ الاجراءات القانونية بحقهم".