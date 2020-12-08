مكافحة المتفجرات 'تُعالج' عبوة ناسفة في المنصور ببغداد

أعلنت وزارة الداخلية، الثلاثاء، عن معالجة عبوة ناسفة في منطقة المنصور غربي العاصمة بغداد.

وقال مدير العلاقات والإعلام في الوزارة اللواء سعد معن في بيان مقتضب تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "خبراء مديرية مكافحة المتفجرات يعالجون عبوة ناسفة في منطقة المنصور". ولم يُدلِ اللواء معن بتفاصيل إضافية عن عملية معالجة العبوة.



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