أصدرت وزارة الصحة والبيئة، الثلاثاء، تعليمات خاصة بمتابعة الحالة الصحية للطلبة والعاملين في المؤسسات التعليمية للعام الدراسي 2020/ 2021، لتجنب تفشي فيروس كورونا وأدناه نص التعليمات الواردة من الوزارة:

كانت هذه تفاصيل خبر بالوثيقة.. الصحة تصدر تعليمات لتجنب تفشي كورونا في المؤسسات التعليمية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.