شكرا لقرائتكم أردوغان وحزبه باباجان: تصعب الثقة في حكومة تخفي أرقام الإصابات بكورونا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - تواصل المعارضة التركية، انتقاداتها لتدابير حكومة الرئيس رجب طيب أردوغان، في التعاطي مع وباء كورونا المستجد، في البلاد، مؤكدة أن حكومة أردوغان أخفت لأشهر الأعداد الحقيقية للمصابين.

في هذا الشأن، أكد زعيم حزب الديمقراطية والتقدم التركي المعارض، علي باباجان، أن اقتراحات علاج كورونا يجب أن تأتي من المنظمات المختصة، المحايدة والموثوقة، وليس من الحكومة.

وقال في لقاء تلفزيوني الأحد "أستصعب أن أثق في علاج اقترحته حكومة تخفي الأرقام الحقيقية للإصابات".

كما أضاف "إن خرجت منظمات محايدة وموثوقة، كاتحاد الأطباء الأتراك، واتحاد الصيادلة، وصرحوا وقالوا إن هذا العلاج موثوق، ونصحوا الناس به، سأصدق حينها، ولكن الحكومة الحالية فقدت مصداقيتها حتى في المجال الصحي، فأنا شخصياً لا يمكنني أن أثق بعلاج نصحت به حكومة تخفي الأرقام الحقيقية للإصابات".

من تركيا - فرانس برس

لا نعلم عدد الإصابات

وأوضح "فيما يتعلق في عدد الإصابات، فقد خرج أحد أعضاء اللجنة العلمية الرسمية وقال حتى نحن لا نعلم عدد الإصابات، وعند الإعلان عن حوالي 30 ألف إصابة في يوم واحد، قال: نحن علمنا مجدداً بهذا العدد، هل يمكنكم تخيل هذا الموقف، نحن أمام حكومة تخفي الحقيقة حتى عن اللجنة العلمية الرسمية".

إلى ذلك، أظهرت بيانات وزارة الصحة الأحد أن تركيا سجلت 30402 إصابة بفيروس كورونا المستجد خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية من بينها حالات لم تظهر عليها أعراض.

كما أوضحت البيانات أن عدد الوفيات بسبب كوفيد-19 ارتفع بواقع 195 في الساعات الأربع والعشرين الماضية، ليصل العدد الإجمالي للوفيات إلى 14900.

دفن أحد مصابي كورونا في اسطنبول (أرشيفية- فرانس برس)

تعتيم على الأرقام

هذا وتطبق تركيا إجراءات عزل عام خلال عطلة نهاية الأسبوع لمواجهة الزيادة الأحدث في عدد الوفيات اليومي الذي وصل إلى رقم قياسي بلغ 196 أمس السبت، فضلا عن الإصابات الجديدة. وسجلت تركيا 32736 إصابة جديدة يوم الجمعة، وهو أعلى عدد تسجله منذ بدء تفشي الوباء في مارس آذار.

وظلت أنقرة على مدى أربعة أشهر تكتفي بإعلان عدد حالات الإصابة اليومية التي تظهر عليها أعراض، لكنها بدأت منذ 25 نوفمبر تشرين الثاني في الكشف عن كل حالات الإصابة. ولا تزال البيانات الإجمالية لكل الحالات الإيجابية والعدد الإجمالي التراكمي غير متوفرة.