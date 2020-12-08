شكرا لقرائتكم خبر عن تركيا تحتجز 304 عسكريين.. والحجة كولن والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - إسطنبول: «رويترز»

أمرت السلطات التركية، الثلاثاء، باحتجاز 304 من أفراد الجيش في عملية استهدفت أنصار الداعية الإسلامي الذي تقول أنقرة إنه كان وراء محاولة انقلاب فاشلة في 2016.

واستمرت العمليات التي تستهدف شبكة رجل الدين فتح الله كولن المقيم في الولايات المتحدة، في ظل حملة قمع استمرت أربع سنوات منذ محاولة الانقلاب في يوليو/تموز 2016. وينفي كولن ضلوعه في محاولة الانقلاب التي قُتل فيها حوالي 250 شخصاً.

وعملية، الثلاثاء، بدأها مكتب المدعي العام في إقليم إزمير الساحلي غربي البلاد، وامتدت إلى أكثر من 50 إقليماً. ومن المعتقد أن المشتبه فيهم، ومن بينهم خمسة برتبة كولونيل، وعشرة برتبة كابتن، ومعظمهم في الخدمة، على اتصال بأشخاص لهم صلات بشبكة كولن.

ومنذ محاولة الانقلاب، احتُجز حوالي 80 ألف شخص تمهيداً لمحاكمتهم، وتم فصل أو وقف حوالي 150 ألف موظف مدني وعسكري عن العمل. وطرد أكثر من 20 ألفاً من الجيش وحده.