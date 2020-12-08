شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب الوصل الجديد يصل الأسبوع المقبل والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي- علي نجم

لا تغيير في إداريي الوصل حالياً.

بهذه الكلمات المقتضبة، جاء الرد على ما أشيع في الساعات الأخيرة عن تغيير محتمل في إدارة شركة الوصل لكرة القدم.

ووصف البعض ما يثار في الوقت الراهن عن شائعات حول تغييرات إدارية باجتهادات ليس لها واقع في الوقت الراهن.

وكانت شركة كرة القدم في نادي الوصل برئاسة راشد بالهول قد تولت المهمة قبل عامين، وقامت بالعديد من المحاولات لتسيير أمور الفريق الأول بما يسهم في تعديل المسار وسط الكثير من التحديات والصعاب التي واجهت الفريق في الموسمين الماضيين.

وبعيداً عن شائعة «التغيير الإداري» كان قرار شركة الكرة بالتعاقد مع المدرب البرازيلي أوداير هيلمان أقرب إلى مفاجأة، بعدما كانت كل المؤشرات تشير إلى وضع المسؤولية كاملة على عاتق المدرب المواطن سالم ربيع الذي تولى المهمة خلفاً للروماني المستقيل ريجيكامب.

وقام نادي فلومينينسي البرازيلي، يوم الاثنين، بالإعلان رسمياً عن رحيل المدرب أوداير هيلمان عن تدريب الفريق الأول من أجل قبول عرض الوصل الإماراتي.

وأعلن النادي المنتمي لريو دي جانيرو، في بيان رسمي: «لم يعد أوداير هيلمان مدرباً لفلومنينسي. المدرب أبلغ الإدارة بقبول عرض من نادٍ خارج البرازيل، وترك القيادة الفنية للتريكولور».

ووجهت الإدارة الشكر لصاحب الـ43 عاماً، ولمساعده ماوريسيو دولاك، على العمل المقدم من جانبهما، وتمنت «النجاح لهما في مسيرتيهما».

كما أعلن النادي أيضاً أن المدرب المساعد ماركو أوريليو دي أوليفيرا، سيتولى القيادة الفنية للفريق حتى نهاية الموسم الحالي، في فبراير 2021.

وكان هيلمان الذي سيتولى مهمة قيادة «الفهود» في الجولة العاشرة من دوري الخليج العربي أمام الجزيرة، قد تولى تدريب «التريكولور» في ديسمبر/كانون الأول 2019، وعلى مدار 50 مباراة حقق 24 انتصاراً، مقابل 12 تعادلاً، و14 خسارة.

وتوج الفريق تحت قيادة المدرب الأربعيني بلقب كأس ريو 2020، كما حل وصيفاً في بطولة كاريوكا، ويحتل حالياً المركز الخامس في الدوري البرازيلي برصيد 39 نقطة.

وسيقوم المدرب بمتابعة مباراة الوصل مع الشارقة «تلفزيونياً» على أن يصل بداية الأسبوع المقبل إلى دبي لتولي مهمة قيادة الفريق مع استمرار المدرب سالم ربيع ضمن الكادر الفني، نسبة لثقة شركة الكرة بقدراته وللدور الذي قام به خلال فترة توليه المسؤولية حيث أشرف على قيادة الفريق حتى الآن في 9 مباريات رسمية منها 7 في دوري الخليج العربي ومباراتان في كأس الخليج العربي وكأس صاحب السمو رئيس الدولة