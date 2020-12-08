شكرا لقرائتكم خبر عن على عبد العال ينعى والد النائب أحمد السجينى أمين ائتلاف دعم مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نعى الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، الدكتور جمال السجينى، استشارى الأمراض الصدرية، والد النائب المهندس أحمد السجينى ـ رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، وأمين عام ائتلاف دعم مصر، داعيا المولي عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنها فسيح جناته ويلهم أهلها وذويه الصبر والسلوان.

وكتب النائب أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية، على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك": "إنا لله وإنا إليه راجعون" صدق الله العظيم ..انتقل إلى رحمة الله شهيد الواجب المهنى الأستاذ الدكتور جمال السجينى استشارى الأمراض الصدرية، والد كل من النائب أحمد السجينى ـ رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب ـ أمين عام ائتلاف دعم مصر، والمحاسب عمرو السجينى..وتشيع الجنازة بعد صلاة العصر بمسجد المواساة بالإسكندرية..والدفن بالمنارة، وسوف يتم تحديد موعد العزاء لاحقا..نسألكم الدعاء".