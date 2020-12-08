عمليات شمال سيناء: 12.3% نسبة التصويت في أول أيام انتخابات النواب

محمد اسماعيل - القاهرة - شمال سيناء- أشرف سويلم:

بلغت نسبة التصويت في اليوم الأول من جولة الإعادة في الانتخابات البرلمانية بشمال سيناء، 12.3% على مستوى اللجان الانتخابية بمدن وقرى المحافظة وذلك بحسب غرفة عمليات محافظة شمال سيناء.

وأكد العميد أسامه الغندور، سكرتير عام المحافظة ورئيس غرفة العمليات، أن إجمالي من أدلوا بأصواتهم في اليوم الأول من جولة الإعادة بلغ 33 ألف و678 ناخبًا من إجمالي عدد المقيدين بالجداول، وعددهم 273 ألف 178 ناخبًا.

وأضاف الغندور، أن لجان بئر العبد الأعلى تصويتًا بين لجان المحافظة، وبلغت نسبة التصويت بها 24%، يليها لجان مدينة العريش بنسبة تصويت بلغت 11.1%، ولجان مدينة الشيخ زويد بنسبة تصويت بلغت 9.2%، ولجان مدينة نخل بنسبة تصويت بلغت 7.1%، ثم لجان رفح بنسبة 2.8%، يليها لجان مدينة الحسنة بنسبة تصويت بلغت 2.3%.