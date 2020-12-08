وزير الخارجية السعودي يصل اليوم إلى السودان

محمد اسماعيل - القاهرة - الخرطوم- (د ب أ):

يصل وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، إلى الخرطوم، اليوم الثلاثاء، في زيارة رسمية للسودان تستمر يوما واحدا.

ووفقا لوكالة السودان للأنباء (سونا)، سيلتقي الوزير السعودي رئيس مجلس السيادة عبدالفتاح البرهان، ورئيس الوزراء عبدالله حمدوك.

كما سيجري الوزير مباحثات مع وزير الخارجية السوداني المكلف، عمر قمر الدين، تتناول مسار العلاقات الثنائية بين البلدين، بالإضافة إلى الاطلاع على تطورات الأوضاع في السودان واتفاق السلام الذي تم توقيعه مؤخراً في جوبا.