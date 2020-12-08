90 عاماً.. أول سيدة فى العالم تتلقى لقاح كورونا

تلقت مارجريت كينان، السيدة البريطانية البالغة من العمر 90 عاما، الجرعة الأولى من لقاح كورونا، لتصبح بذلك السيدة الأولى فى العالم التى تتلقى لقاح فيروس كورونا.
وبدأت الحكومة البريطانية، اليوم الثلاثاء حملتها للتطعيم الجماعي ضد فيروس كورونا المستجد، اعتمادًا على اللقاح الذي أنتجته شركتا "فايزر" الأمريكية و"بيونتك" الألمانية، لتصبح أول دولة في العالم تُقدِم على هذه الخطوة.
ووضعت الحكومة البريطانية قائمة أولويات للفئات التي ستحصل على اللقاح أولًا، وعلى رأسها نزلاء دور رعاية المسنين.
وأعلنت اللجنة الحكومية المشتركة للتطعيم في بريطانيا قائمة أولوياتها للمرحلة الأولى من إطلاق اللقاح، التيجاءت كما يلي:
1 - المقيمون في دار رعاية كبار السن والقائمون على رعايتهم.
2 - كل من بلغ 80 سنة فأكثر، وعمال الرعاية الصحية والاجتماعية ممن يعملون في الخطوط الأمامية.
3 - كل من بلغ 75 سنة فأكثر.
4 - كل من بلغ 70 سنة فأكثر، والمرضى المعرضون للخطر للغاية.
5 - كل من بلغ 65 سنة فأكثر.
6 - كل الأفراد الذين تتراوح أعمارهم بين 16 و64
عامًا، ويعانون ظروفًا صحية مزمنة تجعلهم أكثر عرضة للإصابة بأمراض خطيرة أو الوفاة.
7 - كل من بلغ 60 سنة فأكثر.
8 - كل من بلغ 55 سنة فأكثر.
9- كل من بلغ 50 سنة فأكثر.
كما ذكرت اللجنة أن هناك مجموعتين لن تحصل على اللقاح، هما النساء الحوامل ومعظم الأطفال تحت سن 16 عامًا.
وذكرت اللجنة الحكومية المشتركة للتطعيم أنه "لا ينصح للنساء الحوامل أو اللاتي يخططن للحمل خلال 3 أشهر بالحصول على التطعيم، لعدم وجود بيانات عن سلامته تجاههن".
كما قالت اللجنة إن اللقاح لن يكون متاحًا بشكل عام للأطفال لأن معظمهم سيصابون بعدوى خفيفة من دون أعراض، وبالتالي لا يحتاجون للقاح، لكنه سيعطى للصغار المصابين بأمراض
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