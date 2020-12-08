192 ألف إصابة جديدة بكورونا فى أمريكا

أعلنت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية ارتفاع حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في الولايات المتحدة الأمريكية إلى 14 مليونا و949 ألفا و299 حالة، وذلك عقب تسجيل 192 ألفا و299 حالة إصابة جديدة خلال ال24 ساعة الماضية.
وأوضحت الجامعة - حسبما ذكرت شبكة (سي إن إن) الأمريكية اليوم الثلاثاء - أن حصيلة الوفيات جراء الإصابة بالفيروس في البلاد ارتفعت إلى 283 ألفا و703 حالات، وذلك عقب تسجيل 1404حالات وفاة جديدة خلال ال24 ساعة الماضية.
يذكر أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.
وأعلنت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية ارتفاع حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في الولايات المتحدة الأمريكية إلى 14 مليونًا و757ألف حالة، وذلك عقب تسجيل 175 ألفًا و663 حالة إصابة جديدة خلال ال24 ساعة الماضية.
وأوضحت الجامعة - حسبما ذكرت شبكة (سي إن إن) الأمريكية يوم الاثنين - أن حصيلة الوفيات جراء الإصابة بالفيروس في البلاد ارتفعت إلى 282 ألفًا و299 حالة، وذلك عقب تسجيل 1113 حالة وفاة جديدة خلال الـ(24) ساعة الماضية.
يذكر أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) ظهر في أواخر
ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.
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