الصحة البرازيلية: تسجيل 20371 إصابة و376 وفاة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة البرازيلية تسجيل 20371 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، و376 حالة وفاة.

وبحسب بيانات وزارة الصحة، وفقًا لقناة "روسيا اليوم" الفضائية مساء أمس الإثنين، فقد بلغ إجمالي الإصابات بكورونا 6623911، وارتفع عدد الوفيات إلى 177317.

يذكر أن البرازيل في المركز الثالث من حيث إصابات كورونا في العالم بعد الولايات المتحدة والهند.

وسجلت البرازيل، 697 وفاة و50909 إصابات بفيروس كورونا المستجد يوم الثلاثاء الماضي.

وتشير الأرقام المسجلة اليوم إلى ارتفاع

كبير في الوفيات والإصابات الجديدة، مقارنة مع يوم الاثنين الذي رصدت فيه وزارة الصحة 21138 إصابة و287 وفاة، وفقًا لروسيا اليوم.

ويرتفع بذلك إجمالي الوفيات في عموم البلاد إلى 173817، والإصابات إلى 6386787.

وتشهد البرازيل ثالث أسوأ تفش للجائحة في العالم بعد الولايات المتحدة والهند.

و تكافح دول في أنحاء العالم، موجة ثانية من عدوى فيروس كورونا المستجد وتتخذ بعضها إجراءات صارمة

من جديد سعيا لاحتواء الوباء، مع تسجيل زيادة يومية قياسية في عدد الحالات.

وكان قد وأظهر إحصاء لرويترز أن أكثر من 63.06

مليون نسمة أصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم في حين وصل إجمالي الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى مليون و466811 حالة.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.