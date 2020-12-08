مصر..415 إصابة و19 وفاة جديدة بكورونا

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 8 ديسمبر 2020 10:18 صباحاً - منذ 3 ساعات

سجلت وزارة الصحة المصرية، الاثنين، 415 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و19 وفاة، مقارنة مع 418 إصابة و21 وفاة، الأحد.

وقال المتحدث باسم الوزارة خالد مجاهد في بيان “إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الاثنين هو118847 حالة من ضمنهم 103703 حالات تم شفاؤها و6790 حالة وفاة”.

وأعلنت وزارة الصحة المصرية خروج 202 متعافيا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 103703 حالة حتى اليوم.

وتواصل وزارة الصحة المصرية رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس “كورونا المستجد”، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية.