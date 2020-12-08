شكرا لقرائتكم خبر عن الأرجنتين.. تقديم مشروع للكونغرس لوضع صورة «مارادنا» على أوراق نقدية والان نبدء بالتفاصيل

تريد سناتور أرجنتينية طباعة صورة دييجو مارادونا على أوراق نقدية للبلاد وتقدمت بمشروع إلى الكونجرس يوم الاثنين بوضع نجم كرة القدم الراحل على ورقة الألف بيزو.

وقالت السناتور نورما دورانجو إن الورقة النقدية، التي يبلغ قيمتها حوالي 12.27 دولار، ستظهر وجه مارادونا من جانب، وصورة ليده التي هزت شباك إنجلترا في كأس العالم من الجانب الآخر.

وكان الهدف الذي سجله مارادونا بيده في شباك الحارس بيتر شيلتون ضمن هدفين أحرزهما الأسطورة خلال الفوز 2-1 في دور الثمانية بكأس العالم 1986.

وتوجت الأرجنتين بكأس العالم بعد إبداع متكرر من مارادونا الذي توفي في 25 نوفمبر بسكتة قلبية عن 60 عاما.

وقالت دورانجو "الفكرة ليست في تكريم أهم أسطورة لنا لكن أيضا من أجل التفكير في الأثر الاقتصادي. نشعر أنه عندما يحضر السياح إلى هنا سيرغبون في الحصول على مارادونا معهم".

وقالت إن الباب مفتوح أمام المشرّعين لتعديل اقتراحها المتوقع مناقشته في بداية العام الجديد.

وتحمل حاليا ورقة الألف بيزو صورة الطائر الوطني روفوس هورنيرو.