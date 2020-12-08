أعلنت وزارة النقل، الثلاثاء، عن تسجيل هزة أرضية على الحدود العراقية الايرانية.

وذكرت الوزارة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، ان "مراصد الوزارة في الهيأة العامة للأنواء الجوية والرصد الزلزالي حدوث هزة أرضية اليوم على الحدود الشرقية العراقية الايرانية من محافظة ديالى عند الساعة (1:24:50) بالتوقيت المحلي للمحافظة".



وأضافت أن "الهزة قد بلغت قوتها (1’4) درجة على الحدود الشرقية العراقية الايرانية وتبعد (21) كم شمال شرق قضاء خانقين من محافظة ديالى. . ولم يثبت الشعور بها من قبل المواطنين".

ودعت الهيأة، المواطنين إلى" أخذ الحيطة والحذر والابتعاد عن الإشاعات والأخبار الكاذبة والالتزام بالوصايا الزلزالية والصادرة من الهيئة العامة للانواء الجوية والرصد الزلزالي".

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