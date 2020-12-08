«تاريخي».. تركي آل الشيخ يعلّق على رد الرئيس السيسي على الصحافة الفرنسية

أشاد رئيس الهيئة العامة للترفيه في السعودية، تركي آل الشيخ، اليوم الثلاثاء، برد الرئيس عبدالفتاح السيسي، على سؤال صحفي فرنسي حول قضية الحريات بمصر، حيث وصفه بـ"التاريخي".

وأعاد آل شيخ نشر جواب السيسي على الصحفي الفرنسي، وذلك عبر صفحته الشخصية على موقع "فيس بوك"، قائلاً: "رد تاريخي من قائد بطل جاء في ظروف صعبة، وقاد السفينة إلى بر الأمان، أنا لا أتكلم من فراغ، وأنا تشرفت بالجلوس معه عدة مرات".

وأضاف: "شفت وسمعت بعيني وباذني حبه لبلده ولشعبه، دمث الخلق وحازم في الحق، ربنا يحميك ويحقق امانيك لشعبك العظيم، من سعودي بقلب مصري".

وكان الرئيس السيسي قد صرح، خلال المؤتمر الصحفي المشترك مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون في باريس أمس الإثنين، قائلاً: "تتحدثون معنا في هذا الأمر وكأننا حكام مستبدون وهذا الأمر لا يليق بالدولة المصرية، ولا يمكن التحدث فيه معنا لأنكم تتحدثون وكأننا لا نحترم الناس"، موضحا أن هناك 55 ألف منظمة مجتمع مدني تعمل في مصر.

وتابع السيسي: "معندناش حاجة نخاف منها أو نحرج منها..نحن أمة تجاهد من أجل بناء مستقبل شعبها في ظروف في منتهى القسوة وشديدة الاضطراب".