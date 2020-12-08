اعلن مصرف الرافدين اليوم الثلاثاء عن فوائد مالية تصل الى 4% للمواطنين المودعين اموالهم.
وقال المكتب الاعلامي للمصرف في بيان له تلقت الخليج 365 نسخة منه ان "فائدة حسابات التوفير للمواطنين تمنح ٤ بالمئة للذين يودعون اموالهم في المصرف وتحسب نهاية كل شهر" .
ودعا المصرف "المواطنين الى زيارة فروع المصرف والاطلاع على التعليمات وايداع اموالهم والاستفادة من هذه الخدمة واستلام الفوائد المالية التي يقدمها المصرف".
وكان مصرف الرشيد قد قرر، أمس الاثنين، رفع الفائدة الى3.5 ٪ للمواطنين مقابل ايداع اموالهم لديه.
كانت هذه تفاصيل خبر الرافدين ينافس الرشيد ويرفع فوائده الى ٤٪ للمواطنين المودعين اموالهم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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