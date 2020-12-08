بايدن يرشح قائداً سابقاً للقوات الأميركية في العراق لمنصب وزير الدفاع

وقالت مصادر لـ"بوليتيكو" إن جيه جونسون وزير الأمن الداخلي الأسبق، كان أيضا من بين المرشحين المحتملين لمنصب وزير الدفاع.
وأكد النائب الديمقراطي بيني تومبسون، القريب من بايدن في حديث لـ"بوليتيكو"، أن "الكثيرين ينتظرون بفارغ الصبر أن يروا كيف ستكون الحكومة الجديدة بعد إتمام تشكيلها، ولكن من اللافت أيضا أن أعداد الأمريكيين من الأصول الإفريقية يجب أن تكون أكبر مما هي الآن".
من جهة أخرى، أشار معارضو اختيار أوستين إلى أنه لم يكمل فترة الـ7 سنوات خارج الخدمة العسكرية الضرورية لتولي منصب وزير الدفاع، وأنه سيتاج إلى إذن خاص من الكونغرس ليكون وزيرا.
يذكر أن لويد أوستين (67 عاما) هو عسكري متقاعد برتبة جنرال أربع نجوم.
وكان قائدا للقيادة المركزية للقوات المسلحة الأمريكية "سينتكوم" المسؤولة عن منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى خلال الفترة بين 2013 و2016 وأول رجل أسمر في هذا المنصب، حيث كان يشرف على الخطط لمواجهة تنظيم "داعش" في العراق وسوريا.
وقبل ذلك كان أوستين قائد القوات الأمريكية في العراق في 2010 – 2011، وأشرف على الانتقال من عملية "حرية العراق" القتالية إلى عملية "الفجر الجديد"، التي كانت تركز على تدريب القوات الأمنية العراقية.
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