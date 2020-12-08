داود أوغلو يدعو لمحاسبة أردوغان

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 8 ديسمبر 2020

متابعات_ الخليج 365

دعا رئيس حزب المستقبل التركي المعارض ورئيس الوزراء الأسبق أحمد دواد أوغلو إلى محاسبة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، متهماً إياه بالخيانة، في إطار تفاعل صفقة بيع 10% من بورصة إسطنبول لقطر.



وحسب موقع "أحوال تركية" أكد رئيس الوزراء الأسبق أنه لا يمكن مسامحة أردوغان على الدمار الذي ألحقه بالبلاد، ووصف حزب العدالة والتنمية بمهندس الفساد في تركيا.

وأضاف داود أوغلو موجها حديثه للرئيس التركي "يا سيد أردوغان هذا البلد ليس بورصتك، ولا سوقك، ولا متجرك، تركيا دولة تعيش فيها أمة، أمة من الشرفاء".

وقال أوغلو: "لا يمكن مسامحة أردوغان على ما فعل ولا أحد يستطيع أن ينجو من هذا الدمار الذي لحق بالبلاد بطلب العفو والمغفرة، الذين يضرون هذا البلد سيحاسبون"