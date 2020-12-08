بعد خسارة حزبه للانتخابات .. رئيس وزراء رومانيا يستقيل من منصبه

استقال رئيس وزراء رومانيا لودوفيتش أوربان، بعد خسارة حزبه الليبرالى فى الانتخابات البرلمانية التى أجريت أول أمس الأحد.
وأفادت وكالة "رويترز" للأنباء بأن معسكر أوربان المنتمى لتيار الوسط يقف فى الصدارة على ما يبدو لتشكيل حكومة ائتلافية فى مواجهةالمعارضة اليسارية الفائزة فى الانتخابات.
وبحسب "روسيا اليوم"، فشل الحزب "الاشتراكى الديمقراطى" اليسارى فى كسب ما يكفى من التأييد لتشكيل حكومة أغلبية فاعلة فى مواجهة أوربان.
وبعد فرز 95 بالمئة من الأصواتحصل الحزب "الاشتراكى الديمقراطى" على أقل من 30 بالمئة من الأصوات، فى حين حصل الليبراليون على 25 بالمئة، والتحالف الوسطى على 15 بالمئة ومن المرجح أن يكون شريكا لليبراليين فى الائتلاف.
وقال الرئيس كلاوس يوهانيس، المتحالف مع الليبراليين إن النتائج تعنى أن تيار الوسط هو الأوفر حظا لتشكيل حكومة ائتلافية فاعلة.
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