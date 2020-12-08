ضربة لترامب.. رفض دعوى إلغاء فوز بايدن بميشيجان

الثلاثاء 8 ديسمبر 2020

رفضت قاضية أمريكية، الإثنين، دعوى تطالب بإلغاء فوز الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن في ولاية ميشيجان بسبب مخالفات مزعومة.



وطالبت الدعوى بإعلان فوز الرئيس دونالد ترامب في الولاية، وذلك في أحدث معركة قضائية فاشلة بخصوص الانتخابات.

ولعدد من الأسباب من بينها انتفاء صفة مقيم الدعوى والتأخير في رفعها رفضتها ليندا باركر، القاضية بالمحكمة الجزئية في ديترويت.

وأقام سيدني باول، وهو محام سابق لحملة ترامب الانتخابية، الدعوى يوم 25 نوفمبر/ تشرين الثاني. ولم يرد "باول" فورا على طلب التعليق.

وأمضى ترامب ومؤيدوه أسابيع منذ الثالث من نوفمبر/ تشرين الثاني في إثارة ادعاءات لا تستند إلى دليل عن تزوير شاب الانتخابات الأمريكية.

والسبت الماضي، قال ترامب، إنّه فاز في الانتخابات، التي حسمها منافسه بايدن، لكنه تم تزوير النتيجة.

وأضاف خلال مشاركته، في جورجيا بأوّل تجمّع انتخابي بعد الاقتراع الرئاسي: "لو كنت قد خسرت في الانتخابات لاعترفت بذلك ببساطة ولكن لا يمكنني قبول الهزيمة في انتخابات مزورة"، بحسب تعبيره.

وأكّد الرئيس الأمريكي للمئات من المؤيّدين، الذين تجمّعوا في الهواء الطلق، في مدينة فالدوستا: "نحن نفوز في هذه الانتخابات".

وتابع: "المسؤولون عن تزوير الانتخابات الرئاسية سيحاولون فعل المثل في انتخابات مجلس الشيوخ ولكننا سنقاتل لمنع ذلك".

وفيما يبدو إقرار بالهزيمة أعرب ترامب عن أمله بـ"أن يستطيع الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة عام 2024 والفوز فيها".