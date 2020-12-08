بألغام الحوثي.. مقتل 21 مدنيا بينهم 7 نساء من قرية الشقب في تعز

الثلاثاء 8 ديسمبر 2020

قتلت امرأة جراء انفجار لغم أرضي زرعته مليشيات الحوثي في قرية الشقب بمديرية صبر الموادم بمحافظة تعز، بحسب ما أكدته مصادر محلية اذ قالت ان "المواطنة عالمة علي قائد قتلت بانفجار لغم حوثي أمام منزلها في قرية الشقب صبر" ليرتفع بذلك عدد ضحايا ألغام مليشيات الحوثية في القرية إلى 21 فردا بينهم 7 نساء وأطفال.



وفي المقابل، أصيب مدنيان بانفجار لغم أرضي زرعته المليشيات الحوثية جنوب محافظة الحديدة غرب اليمن.

وذكرت مصادر طبية أن مواطنان أصيبا بجروح متفرقة، بسبب شظايا ناتجة عن انفجار لغم أرضي، زرعته مليشيات الحوثية في طريق حيوي بالدريهمي، يمر من خلاله المدنيون.

وقد شملت الإصابة كل من المواطن ٍعمار حسن علي يوسف، 27 عاماً، وصديقه أحمد جماعي صغير أحمد، 21 عاما، حيث أصيبا وهما على متن دراجتهما النارية في الطريق الرملية بمنطقة غليفقة المؤدية من الدريهمي إلى مديرية بيت الفقيه.

وتأتي هذه الجريمة خلال أقل من أسبوع من جريمة أخرى مروعة نتج عنها مقتل وإصابة 12 مدنيا بانفجار عبوة ناسفة زرعتها مليشيات الحوثية في طريق فرعي يربط مديرية التحيتا والخوخة بمحافظة الحديدة.