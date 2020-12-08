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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر زعيم المعارضة يتهم نظام أردوغان بالتنصت على أسرته والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 8 ديسمبر 2020
متابعات_ الخليج 365
اتهم زعيم المعارضة في تركيا ورئيس حزب الشعب الجمهوري كمال كليغدار أوغلو، حزب العدالة والتنمية الحاكم بالتنصت على هواتف أسرته.
وبحسب صحيفة زمان التركية، قال كليغدار أوغلو، في إشارة غير مباشرة إلى تحالف حزبي العدالة والتنمية والحركة القومية، إن "هناك قطاعا من الأشخاص لا يرتاحون له، ولا يودون سماع أي شيء عكس ما يقولون هم، ويفكرون في إسكات أي شخص يقول أي شيء معارض لهم، مشيرا إلى أن هذا لا يخيفه أبداً".
ويشير رئيس حزب الشعب الجمهوري الطامح في تشكيل الحكومة، إلى أن عائلته تشعر بالقلق عليه، وتطلب منه الانتباه والتزام الحيطة والحذر، ولكنه يقول إنه لا يوجد أي شيء لكي يفعله، مشددا على أنهم سيواصلون السير على الطريق الذي يعرفونه بعزم.
وأكد زعيم المعارضة التركي أنه "لا يوجد كمال كليغدار واحد في هذه البلاد، بل هناك الآلاف من كليغدار أوغلو داخل حزب الشعب الجمهوري، هناك من سيتولى رئاسة الحزب، وهناك عشرات الآلاف سيناضلون"
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